30 апр. 2020 г., 19:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83771147
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Иран: годовой доклад об американской религиозной свободе основан на дезинформации

Иран: годовой доклад об американской религиозной свободе основан на дезинформации

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал годовой доклад США о свободе религии в мире явным вмешательством во внутренние дела других стран, который основан на ложной информации.

«В докладе содержатся ложные и необоснованные утверждения об Иране, особенно о положении евреев в стране, что не соответствует ни одной из официальных религий в Исламской Республике Иран», - сказал он.

«Между тем, правительство США неоднократно, в виде нового доклада, повторяло необоснованные и недокументированные утверждения о состоянии религиозной свободы в Исламской Республике Иран», - добавил он.

Отвергнув ложные и предвзятые утверждения, сделанные в докладе, представитель дипломатической службы назвал их публикацию вмешательством во внутренние дела других стран и подчеркнул, что такое вмешательство со стороны Соединенных Штатов Америки осуждено.

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