Иран: годовой доклад об американской религиозной свободе основан на дезинформации

«В докладе содержатся ложные и необоснованные утверждения об Иране, особенно о положении евреев в стране, что не соответствует ни одной из официальных религий в Исламской Республике Иран», - сказал он.

«Между тем, правительство США неоднократно, в виде нового доклада, повторяло необоснованные и недокументированные утверждения о состоянии религиозной свободы в Исламской Республике Иран», - добавил он.

Отвергнув ложные и предвзятые утверждения, сделанные в докладе, представитель дипломатической службы назвал их публикацию вмешательством во внутренние дела других стран и подчеркнул, что такое вмешательство со стороны Соединенных Штатов Америки осуждено.