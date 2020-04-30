В Иране введены в эксплуатацию крупные национальные проекты в условиях санкций

Проекты основной ирригационной и дренажной сети под давлением и эксплуатация плотины и 120 других проектов в провинции Илам на западе Ирана входят в число проектов, которые были введены в эксплуатацию сегодня по приказу президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.

На реализацию этих проектов было потрачено около 1600 миллиардов туманов, которые сыграют эффективную роль в улучшении условий жизни сельского населения и жизни жителей Илама.

Президент выразил надежду, что с открытием этих проектов условия для роста и развития этой важной приграничной провинции Иран будут легче больше, чем прежде.

Министр сельскохозяйственного джихада Казем Хавази на церемонии сказал, что, с эксплуатацией сельскохозяйственных проектов Илама, 260 тыс. тонн будет добавлено к производству продукции в этой провинции.

Министр энергетики Реза Ардаканиян также в свою очередь заявил, что после исламской революции у нас было 19 плотин, и теперь число этих плотин достигло 144 плотин.

Рухани, который выступал на видеоконференции с официальными лицами в провинции Илам, также высоко оценил усилия всех иранских специалистов и рабочих страны.