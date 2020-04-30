30 апр. 2020 г., 19:04
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News Code: 83771115
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В Иране введены в эксплуатацию крупные национальные проекты в условиях санкций

В Иране введены в эксплуатацию крупные национальные проекты в условиях санкций

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Несмотря на жесткие санкции США против иранского народа, проекты развития в Иране запускаются один за другим, и в четверг было открыто несколько крупных национальных проектов в области сельского хозяйства и водного хозяйства.

Проекты основной ирригационной и дренажной сети под давлением и эксплуатация плотины и 120 других проектов в провинции Илам на западе Ирана входят в число проектов, которые были введены в эксплуатацию сегодня по приказу президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.

На реализацию этих проектов было потрачено около 1600 миллиардов туманов, которые сыграют эффективную роль в улучшении условий жизни сельского населения и жизни жителей Илама.

Президент выразил надежду, что с открытием этих проектов условия для роста и развития этой важной приграничной провинции Иран будут легче больше, чем прежде.

Министр сельскохозяйственного джихада Казем Хавази на церемонии сказал, что, с эксплуатацией сельскохозяйственных проектов Илама, 260 тыс. тонн будет добавлено к производству продукции в этой провинции.

Министр энергетики Реза Ардаканиян также в свою очередь заявил, что после исламской революции у нас было 19 плотин, и теперь число этих плотин достигло 144 плотин.

Рухани, который выступал на видеоконференции с официальными лицами в провинции Илам, также высоко оценил усилия всех иранских специалистов и рабочих страны.

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