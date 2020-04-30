30 апр. 2020 г., 16:10
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News Code: 83770957
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Число жертв коронавируса в Иране достигло до 6028 человек

Число жертв коронавируса в Иране достигло до 6028 человек

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 6028 человек, выявлены 94 тыс. 640 случаев заражения болезнью, а 75 тыс. 103 случая выздоровления. сообщил сегодня представитель министерства здравохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 983 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 94640 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умер 71 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 6028 человек.
"2976 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 75103 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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