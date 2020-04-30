30 апр. 2020 г., 12:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83770698
1 Persons

Новая партия ядерного топлива доставлена на АЭС в Бушере

Новая партия ядерного топлива доставлена на АЭС в Бушере

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Новая партия ядерного топлива была доставлена в АЭС Бушера в сотрудничестве с Организацией по атомной энергии Ирана и российской государственной компанией «Росатом» поступил на завод в среду.

Согласно ежегодной программе обмена топлива АЭС в Бушере, эта партия груз размещена в самом сердце этой электростанции, чтобы единственная атомная электростанция в стране и на Ближнем Востоке могла производить 1000 МВт безопасной и чистой электроэнергии в национальной электрической сеть.

Ядерное взаимодействие между двумя странами - Исламской Республикой Иран и Россией - осуществляется в соответствии с протоколами здравоохранения и в соответствии с нормативными программами, несмотря на трудности и ограничения вспышки коронавируса.

Продолжение ценной ядерной деятельности на АЭС в Бушере, включая производство стабильной ядерной энергии и строительство новых атомных электростанций, показывает решимость Исламской Республики Иран противостоять западным репрессивным санкциям, постоянное и мирное сотрудничество с ядерными технологиями и возможности ядерных экспертов.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 0 =