Постпред: США не имеют участия в СВПД

«Помпео утверждает, что в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН США являются «участником», а на самом деле в резолюции 2231 Совета Безопасности ООН упоминаются «участники СВПД», - написал Тахт-Раванчи в своем сообщении в четверг в Twitter.

«Он (Помпео, -ред.) удаляет ссылку на «СВПД», потому что его босс объявил 8 мая 2018 года «о прекращении участия США в СВПД», - добавил он.

«По этой причине США не имеют никаких юридических оснований для того, чтобы быть «участником», - заключил он.

Госсекретарь США Майк Помпео, увидев, что политика американского экономического, политического и военного терроризма против иранского народа неэффективна, заявил, что США все еще являются участником СВПД на основании резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и могут обвинить Иран в нарушении своих обязательств и призвал к возвращению санкций Совета Безопасности, особенно продлению эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана.