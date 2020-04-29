29 апр. 2020 г., 22:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83770179
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Джахангири: борьба с коронавирусом доказала эффективность иранского и правительства

Джахангири: борьба с коронавирусом доказала эффективность иранского и правительства

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сказал, что действия правительства, медиков и медицинского персонала в борьбе с коронавирусом доказали эффективность Исламской Республики в борьбе с пандемией.

"Эта ситуация стала более очевидной, когда другие страны стали сталкиваться с коронавирусом одновременно с Ираном, и общественное мнение сравнило ситуацию после вспышки и осознало эффективность медицинской системы и управления иранским правительством", сказал Джахангири на встрече с заместителями и руководителями Министерства здравоохранения.

Указав на большое количество жертв и зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах и европейских странах, несмотря на их экономический потенциал, Джахангири отметил, что  Иран успешно преодолел кризис

"Они думали, что Иран из-за санкций не может справиться с кризисом коронавируса из-за санкций, но это произошло благодаря божьей милости, усилям медицинского персонала, а также при поддержке и соотрудничестве народа", резюмировал он.

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