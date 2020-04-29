29 апр. 2020 г., 21:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83770167
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Политическое решение является единственным способом выйти из кризиса в Йемене

Политическое решение является единственным способом выйти из кризиса в Йемене

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Политическое решение — единственный способ выйти из йеменского кризиса, заявил старший помощник Министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи во время телефонного разговора с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым.

"29 апреля старший помощник Министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Стороны обсудили последние события в Йемене, отметив необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Йемена. Дипломаты подтвердили, что политическое решение является единственным способом выйти из кризиса в Йемене", говорится в сообщении.

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