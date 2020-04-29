"29 апреля старший помощник Министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Стороны обсудили последние события в Йемене, отметив необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Йемена. Дипломаты подтвердили, что политическое решение является единственным способом выйти из кризиса в Йемене", говорится в сообщении.