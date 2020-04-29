Рухани обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения

Президенты Ирана и Туркменистана договорились о том, что чиновники прилагают усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения.
Стороны подчеркнули необходимость принятия совместных усилий всех стран в борьбе с пандемией коронавируса, подтвердив готовность развивать сотрудничества двух стран в этом направлении.
Иранский президент заявил, что Иран достиг больших успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что Тегеран готов к обмену с Туркменистаном опытом борьбы с COVID-19.
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани обсудил по телефону со своим коллегой президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым двусторонние отношения Ирана и Туркменистана, подтверждено стремление развивать сотрудничество по всем направлениям, сообщает в среду пресс-служба иранского президента.
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