Рухани обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения



Президенты Ирана и Туркменистана договорились о том, что чиновники прилагают усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения.

Стороны подчеркнули необходимость принятия совместных усилий всех стран в борьбе с пандемией коронавируса, подтвердив готовность развивать сотрудничества двух стран в этом направлении.

Иранский президент заявил, что Иран достиг больших успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что Тегеран готов к обмену с Туркменистаном опытом борьбы с COVID-19.