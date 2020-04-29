План США продлит оружейное эмбарго против Ирана не сработает

"США хотят использовать Совет Безопасности ООН в качестве сырого инструмента для того, чтобы прорабатывать план для продления оружейного эмбарго против Ирана, против которого выступят Россия и Китай", сказал британский дипломат в беседе ИРНА, комментируя новый план США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был ранее опубликован газетой New York Times.

При этом он подчеркнул, что попытки США по реализации этого плана не сработают.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.