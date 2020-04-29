Планы США продлить против Ирана оружейное эмбарго — нарушение резолюции 2231 СБ ООН

"Утверждение о том, что США все еще участвуют в ядерной сделке 2015 года с Ираном является беспрецедентной исторической и неприемлемой шуткой", заявил Тахт-Раванчи в интервью ИРНА, комментируя новый план США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был ранее опубликован газетой New York Times.

"Объявив о выходе из СВПД, Соединенные Штаты нарушили как Резолюцию 2231, так и обязательства, принятые Советом Безопасности ООН. Ядерная сделка уже стала частью международного права благодаря Резолюции 2231, и для американцев недопустимо говорить, что, поскольку соглашение было подписано другим правительством, а теперь существует другое правительство, они могут выйти из этой сделки", сказал постпред Ирана.

По его словам, США пытаются воспользоваться положением резолюции 2231 СБ ООН, чтобы продлить оружейное эмбарго против Ирана. " Соединенные Штаты совершили нарушение резолюции, которая является беспрецедентной в истории ООН", подчеркнул он.

"Любая попытка по противодействию снятия с Ирана оружейного эмбарго является нарушением самой резолюции 2231 СБ ООН", резюмировал Тахт- Раванчи.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.