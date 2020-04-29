29 апр. 2020 г., 16:50
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News Code: 83769892
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Персидский залив останется «Персидским» навсегда

Персидский залив останется «Персидским» навсегда

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил иранцев с национальным "Днем Персидского залива", заявив, что этот залив навсегда останется "Персидским", морем мира и дружбы с соседями.

"Персидский залив — это источник процветания, который веками был и остается щедрым хозяином для своих соседей, независимо от цвета кожи, расы или языка", написал Мусави в своем Twitter по случаю национального "Дня Персидского залива".

"Этот теплый и благословенный залив, один из центров древней культуры и цивилизации, навсегда останется "Персидским" и морем мира и дружбы со своими соседями. С национальным днем Персидского залива", добавил он.

Сегодня, 10 ордибехешта по иранскому календарю (29 апреля) в Иране отмечается Национальный день Персидского залива.

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