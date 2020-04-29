Персидский залив останется «Персидским» навсегда

"Персидский залив — это источник процветания, который веками был и остается щедрым хозяином для своих соседей, независимо от цвета кожи, расы или языка", написал Мусави в своем Twitter по случаю национального "Дня Персидского залива".

"Этот теплый и благословенный залив, один из центров древней культуры и цивилизации, навсегда останется "Персидским" и морем мира и дружбы со своими соседями. С национальным днем Персидского залива", добавил он.

Сегодня, 10 ордибехешта по иранскому календарю (29 апреля) в Иране отмечается Национальный день Персидского залива.