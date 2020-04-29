Иран поддерживает единый Йемен

«Иран согласно своей принципиальной политике поддреживает объединенный Йемен, сохраняв территориальную целостность страны», отметил Мусави, указав на последние события на юге Йемена.

По его словам, такие акты в настоящее время не только не способствуют решению проблем в Йемене, но и усложняют ситуацию в стране.

Мусави также подчеркнул необходимость прекращения войны и осады в Йемене.

Переходный совет Южного Йемена при поддержке ОАЭ в воскресенье объявил о введении самоуправления в южных провинциях страны. Также объявлено чрезвычайное положение на юге Йемена, а вооруженным силам и силам безопасности было поручено реализовать его.