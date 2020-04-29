Иран поддерживает единый Йемен

«Иран согласно своей принципиальной политике поддреживает объединенный Йемен, сохраняв территориальную целостность страны», отметил Мусави, указав на последние события на юге Йемена.
По его словам, такие акты в настоящее время не только не способствуют решению проблем в Йемене, но и усложняют ситуацию в стране.
Мусави также подчеркнул необходимость прекращения войны и осады в Йемене.
Переходный совет Южного Йемена при поддержке ОАЭ в воскресенье объявил о введении самоуправления в южных провинциях страны. Также объявлено чрезвычайное положение на юге Йемена, а вооруженным силам и силам безопасности было поручено реализовать его.
Тегеран, 29 апреля, ИРНА – Единственный путь для установления стабильности в Йемене является единством между йеменскими группами и политическим переговорам с разными группами для формирования правительства. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в среду.
«Иран согласно своей принципиальной политике поддреживает объединенный Йемен, сохраняв территориальную целостность страны», отметил Мусави, указав на последние события на юге Йемена.
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