29 апр. 2020 г., 14:55
Journalist ID: 2390
News Code: 83769691
0 Persons

Tags

Иран передал медикаменты для диагностики коронавируса в Афганистан

Иран передал медикаменты для диагностики коронавируса в Афганистан

Тегеран, 29 апреля, ИРНА – Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана передало специальные медикаменты для диагностики коронавируса в Афганистан.

«Кроме обеспечения медикаментов для борьбы с коронавирусом, министерство оборны Ирана готово обменять опытом в этом отношении с Афганистаном», заявил глава международных дел министерства обороны Ирана генерал Ахади на церемонии передачи медикаментов в Афганистан. На этой церемонии также присутствовал посол Афганистана в Иране Абдул Гафур Ливал.
«Несмотря на то, что большинство стран мира не смогли управлять ситуацией с коронавирусом, Ирану не только удалось управлять ситуацией в стране, но и он может способствовать другим странам, как Афганистан», заявил посол Афганистана в Иране.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
2 + 13 =