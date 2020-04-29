Иран передал медикаменты для диагностики коронавируса в Афганистан

«Кроме обеспечения медикаментов для борьбы с коронавирусом, министерство оборны Ирана готово обменять опытом в этом отношении с Афганистаном», заявил глава международных дел министерства обороны Ирана генерал Ахади на церемонии передачи медикаментов в Афганистан. На этой церемонии также присутствовал посол Афганистана в Иране Абдул Гафур Ливал.
«Несмотря на то, что большинство стран мира не смогли управлять ситуацией с коронавирусом, Ирану не только удалось управлять ситуацией в стране, но и он может способствовать другим странам, как Афганистан», заявил посол Афганистана в Иране.
Тегеран, 29 апреля, ИРНА – Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана передало специальные медикаменты для диагностики коронавируса в Афганистан.
«Кроме обеспечения медикаментов для борьбы с коронавирусом, министерство оборны Ирана готово обменять опытом в этом отношении с Афганистаном», заявил глава международных дел министерства обороны Ирана генерал Ахади на церемонии передачи медикаментов в Афганистан. На этой церемонии также присутствовал посол Афганистана в Иране Абдул Гафур Ливал.
-
Россия призвала США и Иран к сдержанности в Персидском заливе
Москва, 29 апреля. ИРНА — Россия призывает США и Иран проявлять максимальную сдержанность в…
-
Рухани обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани обсудил по телефону со своим коллегой…
-
План США продлит оружейное эмбарго против Ирана не сработает
Лондон, 29 апреля. ИРНА — Бывший глава МИД Великобритании Джек Стро назвал новый план США продлить…
-
Планы США продлить против Ирана оружейное эмбарго — нарушение резолюции 2231 СБ ООН
Нью-Йорк, 29 апреля. ИРНА — Попытки американского режима продлить оружейное эмбарго против…
-
Персидский залив останется «Персидским» навсегда
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил иранцев…
-
Иран поддерживает единый Йемен
Тегеран, 29 апреля, ИРНА – Единственный путь для установления стабильности в Йемене является…
-
Иран передал медикаменты для диагностики коронавируса в Афганистан
Тегеран, 29 апреля, ИРНА – Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана передало…
-
В Иране число жертв коронавируса достигло 5957
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 93657,…
-
Национальный день Персидского залива
Сегодня, 10 ордибехешта по иранскому календарю (29 апреля) в Иране отмечается Национальный…
-
Иранский шахрекорд и Махачкала скоро станут городами-побратими
Шахрекорд, 29 апреля. ИРНА — Побратимское соглашение могут заключить в ближайшее время иранский…
Your Comment