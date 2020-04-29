Иран передал медикаменты для диагностики коронавируса в Афганистан

«Кроме обеспечения медикаментов для борьбы с коронавирусом, министерство оборны Ирана готово обменять опытом в этом отношении с Афганистаном», заявил глава международных дел министерства обороны Ирана генерал Ахади на церемонии передачи медикаментов в Афганистан. На этой церемонии также присутствовал посол Афганистана в Иране Абдул Гафур Ливал.

«Несмотря на то, что большинство стран мира не смогли управлять ситуацией с коронавирусом, Ирану не только удалось управлять ситуацией в стране, но и он может способствовать другим странам, как Афганистан», заявил посол Афганистана в Иране.