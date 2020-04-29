29 апр. 2020 г., 14:33
Journalist ID: 2177
News Code: 83769627
0 Persons

В Иране число жертв коронавируса достигло 5957

В Иране число жертв коронавируса достигло 5957

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 93657, летальных исходов — на 5975, зафиксированы 73791 случай выздоровления. Об этом сообщил в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлен 1073 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 93657 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 80 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5957 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 73791 случай выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 2 =