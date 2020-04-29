Персидский залив – это не залив Нью-Йорка, заявил Рухани

«Американцы должны понимать ситуацию и не готовить новые заговоры против иранского народа каждый день, учитывая название Персидского залива и народ, который защищал этот водный путь на протяжении тысячелетий», отметил Рухани, говоря на заседании кабинета министров по случаю Национального дня «Персидский залив».
Иранский президент назвал Персидский залив одним из крупнейших энергетических центров мира. «Персидский залив – очень важная и чувствительная зона», добавил он.
«Персидский залив – важный исторический водный путь для нас, конечно все наши водные пути значимы, но Персидский залив и Оманское море важны благодаря доступу к свободным водам», пояснил Рухани.
По его словам, ВС Ирана, включая силы КСИР и армии, всегда защищали и будут защищать Персидский залив.
«Персидский залив принадлежит иранскому народу, как всегда», заключил он.
Тегеран, 29 апреля, ИРНА – Американцы должны знать, что водный путь на юге Ирана называется «Персидский Залив», а не залив Нью-Йорка или залив Вашингтона. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в среду.
«Американцы должны понимать ситуацию и не готовить новые заговоры против иранского народа каждый день, учитывая название Персидского залива и народ, который защищал этот водный путь на протяжении тысячелетий», отметил Рухани, говоря на заседании кабинета министров по случаю Национального дня «Персидский залив».
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