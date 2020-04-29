Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.

Ульянов напомнил, что 18 октября истекает срок действия нынешнего режима оружейных поставок в Иран.

"Срок действия нынешнего режима истекает, и это заставляет американцев очень сильно нервничать", - сказал Ульянов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, США сейчас прорабатывают один из вариантов действий, и "его суть состоит в том, чтобы настаивать на том, что США сохраняют статус участника СВПД".

"Этот статус необходим американцам для того, чтобы попытаться запустить восстановление прежних всех санкций по линии ООН против Ирана, как это допускается в определенных ситуациях резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", - добавил он.

Ульянов пояснил, что американская сторона "рассчитывает найти зацепку" в формулировках пункта 10 упомянутой резолюции, где перечисляются все страны, участвовавшие в переговорах по СВПД, включая Соединенные Штаты, и где все они вместе именуются участниками ядерной сделки.

"Они, видимо, будут пытаться использовать это как формальный предлог для того, чтобы настаивать на сохраняющемся за собою статусе участника СВПД. Аргументация, конечно, смехотворная. Всем известно, что в 8 мая 2018 года Вашингтон официально объявил о выходе из ядерной сделки. Все понимают нелепость такой постановки вопроса... Не думаю, чтобы члены Совета Безопасности были готовы поддержать претензию американцев остаться участниками СВПД. Все понимают, что это дикость. Но проблем создать такие заходы могут очень много", - подчеркнул постпред РФ.