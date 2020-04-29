Американский политик: конфликт в Персидском заливе дорого обойдется Трампу

"Учитывая существующую напряженность между Ираном и США, создание прямой линии связи между Тегераном и Вашингтоном могло бы быть эффективным, но это будет невозможно из-за объединения воинов Белого дома", сказал Джатрас в интервью ИРНА.

"Мировая экономика находится в состоянии «смерти мозга. Сейчас покупателей для нефти нет. Поэтому столкновение с Ираном для того, что повлиять на рост цен на нефть не имеет смысла", указал он, комментируя связь между дестабилизирующими действиями ВМС США в Персидском заливе против ВМС Ирана и падением мировых цен на нефть.