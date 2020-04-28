5,8 млрд. долларов сельскохозяйственных продуктов в 2019 было поставлено из Ирана

«В прошлом году было экспортировано около 7 млн. 104 тыс. тонн сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму 5 млрд 821 млн. долларов», - сказал он.

«Основными продуктами с точки зрения объёма экспорта при этом стали арбуз с 749 тыс. тонн, яблоки с 740 тыс. тонн, свежие помидоры с 573 тыс. тонн, свежий картофель с 480 тыс. тонн, лук и лук стебельчатый с 395 тыс. тонн», - отметил он.

По его словам, экспорт фисташки со свежей или сушеной кожурой также оцениваются в 724 млн. долларов, свежие яблоки - в 362 млн. долларов, помидоры - в 259 млн. долларов, свежие или сушеные ядра фисташек - в 241 млн. долларов и арбузы - в 176 млн. долларов.