Более 170 врачей и хирургов выразили протест против античеловеческих санкций США

По данным Генерального консульства Исламской Республики Иран в Дубае, более 170 хирургов и врачей со всего мира, направили письмо Генеральному секретарю ООН в знак протеста против жестких и бесчеловечных санкций правительства США. Санкции серьезно угрожают жизни невинных людей и медицинского персонала в пандемии коронавируса.

Врачи из Шри-Ланки, Ирана, Филиппин, Афганистана, Пакистана, Бангладеш, Сирии и Ирака призвали Генерального секретаря ООН и Генерального директора Всемирной организации здравоохранения использовать законные средства, чтобы заставить правительство США отменить односторонние и бесчеловечные санкции.

В течение последних двух месяцев Исламская Республика Иран боролась с коронавирусом, в то время как санкции США создали серьезные проблемы в этом процессе.