Рухани и Пашинян подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений

Хасан Рухани и Николь Пашинян во вторник вечером в телефонном разговоре, рассказав о вспышке коронавируса во многих странах мира и о проблемах, которые он создал для правительств и стран, а также о необходимости развития регионального и международного сотрудничества и партнерских отношений, подчеркнули обмен опытом между двумя странами.

Обе стороны заявили, что Иран и Армения, как две соседние страны, должны больше помогать друг другу в этих сложных обстоятельствах. Они также назвали усилия официальных лиц двух стран на границе по постепенному восстановлению объема торговли и торговых отношений до нормального состояния со строгим соблюдением инструкций в области здравоохранения важными.

«Исламская Республика Иран готова удовлетворить потребности других стран, в том числе и Армении, в борьбе с вирусом», - сказал Рухани.