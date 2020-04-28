28 апр. 2020 г., 21:06
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News Code: 83768691
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Рухани и Пашинян подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений

Рухани и Пашинян подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Армении Никол Пашинян назвали отношения между двумя странами дружественными и расширяющимися и подчеркнули необходимость совместной работы официальных лиц в Совместной комиссии по сотрудничеству для развития двусторонних, региональных и международных отношений между Тегераном и Ереваном.

Хасан Рухани и Николь Пашинян во вторник вечером в телефонном разговоре, рассказав о вспышке коронавируса во многих странах мира и о проблемах, которые он создал для правительств и стран, а также о необходимости развития регионального и международного сотрудничества и партнерских отношений, подчеркнули обмен опытом между двумя странами.

Обе стороны заявили, что Иран и Армения, как две соседние страны, должны больше помогать друг другу в этих сложных обстоятельствах. Они также назвали усилия официальных лиц двух стран на границе по постепенному восстановлению объема торговли и торговых отношений до нормального состояния со строгим соблюдением инструкций в области здравоохранения важными.

«Исламская Республика Иран готова удовлетворить потребности других стран, в том числе и Армении, в борьбе с вирусом», - сказал Рухани.

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