Иранцы создали давнюю цивилизацию на берегах Персидского залива

Далее приводится его сообщение.

С политической точки зрения, берега этого моря на севере, юге, востоке и западе находились в руках иранцев с дохристианских веков, и а

4110рхеологические раскопки в различных городах вдоль побережья и задней части залива свидетельствуют об этом.

По мнению историков, Персидский залив является источником человеческой цивилизации. Все этнические и языковые группы в различных частях Ирана охраняют это ценное наследие, и название Персидского залива напоминает иранцам о славе, величии и золотой истории иранской культуры и цивилизации в мире.

В связи со вспышкой коронавируса и предотвращением митингов и мероприятий 28-30 апреля будет проведено несколько программ, посвященных празднованию Национального дня Персидского залива, в том числе поднятие святого флага Исламской Республики Иран на корабле ВМФ.

29 апреля мая - Национальный день Персидского залива в Иране, когда отмечается годовщина изгнания португальцев из Ормузского пролива и Персидского залива.