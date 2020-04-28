28 апр. 2020 г., 20:33
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Иранцы изобрели тест-систему на диагностику желтухи у детей в США

Иранцы изобрели тест-систему на диагностику желтухи у детей в США

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Исследователи из иранского Института химии и химической инженерии смогли зарегистрировать тест-систему на диагностику желтухи у детей в ведомстве по патентам и товарным знакам США.

Исследователи из иранского Научно-исследовательского института химической и химической инженерии преуспели в разработке и производстве медицинского диагностического набора с использованием нанотехнологий и смартфонов, которые могут обнаружить желтуху новорожденных и печеночную недостаточность менее чем за 10 минут всего одной каплей крови.

Эта тест-система зарегистрирована в ведомстве по патентам и товарным знакам США.

Этот набор удобен для пользователя благодаря простоте использования, дешевизне и отсутствию сложного оборудования и может быть легко использован для диагностики желтухи, гепатита и печеночной недостаточности в медицинских диагностических лабораториях, а также в домашних условиях.

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