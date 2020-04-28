Ежедневно проводится от 10 тыс. до 12 тыс. тестов на коронавирус

«Согласно последним возможностям, созданным в лабораторной системе страны, количество ПЦР-тестирования, которое является бесплатным, составляет около 15 тыс.», - сказал он.

«Положительные результаты этого теста являются определенными, но есть и противоположение случаи. Предпринимались попытки уменьшить частоту ошибок за счет улучшения выборки, в результате чего в последние дни коэффициент ошибок снизился», - добавил он.

«Вирус умрет через 75 секунд в температуре 75 градусов, и любая иранская компания может построить эти инсинераторы. До этого у нас были устройства для вывоза мусора в больницах. Это устройство может быть легко произведено в стране, и нет конкурентов для создания этого устройства», - указал он.