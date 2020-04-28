Иран стремится получить право на проведение Кубка Азии по футболу 2027 года

Иранская федерация футбола сегодня официально номинирован на получение права на проведение Кубка Азии по футболу 2027 года. Об этом сообщил представитель федерации Ирана Амир Махди Алави в Twitter во вторник.

Ранее Иран подавала заявку на проведение Кубка Азии по футболу-2019, но потом отказался от этой заявки.