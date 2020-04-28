Зариф и Лавров назвали неотъемлемым новый план США по СВПД

Министры иностранных дел Ирана и России во вторник также обсудили последние политические развития в Афганистане и усилия, направленные на примирение и политический консенсус в этой стране.

Стороны также обсудили проблематику ядерной сделки в свете планов США продлить против Ирана оружейное эмбарго. Министры отвергли новый план США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий, который был ранее опубликован газетой New York Times.

По данным издания, США попытаются добиться принятия Советом Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана, на основании положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.