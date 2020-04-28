28 апр. 2020 г., 15:45
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Россия призвала США к пересмотру неконструктивной политики в отношении Ирана

Россия призвала США к пересмотру неконструктивной политики в отношении Ирана

Москва, 28 апреля, ИРНА – США должны пересматривать свои неконструктивные решения в отношении Ирана. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Каков основной результат политики США по максимальному давлению? Вынужденное сокращение обязательств Ираном в рамках СВПД. Не пора ли пересматривать объективно непродуктивные решения, которые негативно оказали воздействие на глобальном режиме нераспространения и региональной безопасности?», написал он во вторник в Twitter.

Администрация президента США Дональда Трампа в мае 2018 года в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки, и ввела незаконные санкции в отношении Ирана.
Иран в ответ на акт США в мае 2019 года сократил свои обязательства по СВПД в рамках ядерной сделки.

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