Россия призвала США к пересмотру неконструктивной политики в отношении Ирана

«Каков основной результат политики США по максимальному давлению? Вынужденное сокращение обязательств Ираном в рамках СВПД. Не пора ли пересматривать объективно непродуктивные решения, которые негативно оказали воздействие на глобальном режиме нераспространения и региональной безопасности?», написал он во вторник в Twitter.



Администрация президента США Дональда Трампа в мае 2018 года в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки, и ввела незаконные санкции в отношении Ирана.

Иран в ответ на акт США в мае 2019 года сократил свои обязательства по СВПД в рамках ядерной сделки.