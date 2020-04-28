28 апр. 2020 г., 14:55
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News Code: 83768278
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США нарушают правила ВОЗ в борьбе с коронавирусом, заявил Рухани

США нарушают правила ВОЗ в борьбе с коронавирусом, заявил Рухани

Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Ужесточив незаконные санкции против иранского народа, США не только нарушают международные нормы, но и правила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), они даже предотвращают обмен медикаментами с Ираном. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Глава иранского правительства в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилем Рамафосой во вторник призвал к развитию и углублению торговых и экономических отношений между двумя странами, подчеркнув необходимость обмена опытам в борьбе с коронавирусом.
Обе стороны также заявили об использовании новых возможностей для развития двустороннего взаимодействия и реализации совместных проектов, указав на хорошее экономическое сотрдуничество двух стран.
Президенты Ирана и ЮАР подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества для борьбы с нечеловеческими санкциями США и преступлениями против палестинского народа. Они также сделали акцент на установлении мира и безопасности в Сирии и Йемене.
«Ожидаем, что ООН и международные организации выступают против односторонности США и их незаконних санкций проти Ирана», заявил Рамафоса, отметив, что ЮАР продолжит поддерживать Иран.

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