Коронавирус убил еще 71 человек в Иране

«За последние сутки выявлен 1112 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 92584 человек», сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умер 71 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5877 человек.

«2983 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии», уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 72439 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.