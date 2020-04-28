28 апр. 2020 г., 14:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83768189
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Туманян заявил о продолжении армяно-иранских энергетических проектов

Туманян заявил о продолжении армяно-иранских энергетических проектов

Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Посол Армении в Иране Арташес Туманян в понедельник заявил, что армяно-иранские энергетические проекты продолжаются,  а не заморожены.

«Армяно-иранские программы не заморожены, и сейчас ведутся подготовительные работы для отправки 60 человек в Армению в рамках проекта строительства 400-киловольтной третьей высоковольтной линии электропередачи «Иран - Армения»», отметил он в ходе видеоконференции, посвященной ситуации с Covid-19 в регионе.
Он пояснил, что настроения в Иране по этому вопросу положительные. По его словам, объем грузоперевозок из Ирана в связи с распространением коронавируса практически не изменился, немного изменились показатели экспорта из Армении в ИРИ.

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