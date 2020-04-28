Туманян заявил о продолжении армяно-иранских энергетических проектов

«Армяно-иранские программы не заморожены, и сейчас ведутся подготовительные работы для отправки 60 человек в Армению в рамках проекта строительства 400-киловольтной третьей высоковольтной линии электропередачи «Иран - Армения»», отметил он в ходе видеоконференции, посвященной ситуации с Covid-19 в регионе.

Он пояснил, что настроения в Иране по этому вопросу положительные. По его словам, объем грузоперевозок из Ирана в связи с распространением коронавируса практически не изменился, немного изменились показатели экспорта из Армении в ИРИ.