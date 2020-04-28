28 апр. 2020 г., 14:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83768174
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МИД выразило обеспокоенность по поводу состояния мигрантов в следственных изоляторах США

МИД выразило обеспокоенность по поводу состояния мигрантов в следственных изоляторах США

Тегеран, 2 апреля, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана в Twitter выразило свою глубокую обеспокоенность по поводу задержания 1500 мигрантов в в следственных изоляторах США.

«Мы глубоко обеспокоены докладом Совета по правам человека Организации Объединенных Наций о том, что 1500 мигрантов находятся в опасности в переполненных и антисанитарных следственных изоляторах в США», - говорится в сообщении.

«Режим США должен нести ответственность за плохое обращение с этими мигрантов . Они не преступники. Отпустите их!», - подчеркнуло МИД.

По данным ИРНА, США в настоящее время являются одной из стран с самой высокой распространенностью COVID-19 в мире, где более 56 000 человек умерли от этой болезни.

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