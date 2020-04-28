МИД выразило обеспокоенности по поводу положения иммигрантов в следственных изоляторах США

«Мы глубоко обеспокоены докладом Совета по правам человека Организации Объединенных Наций о том, что 1500 мигрантов находятся в опасности в переполненных и антисанитарных следственных изоляторах в США», - говорится в сообщении.

«Режим США должен нести ответственность за плохое обращение с этими иммигрантами. Они не преступники. Отпустите их!», - подчеркнуло МИД.

По данным ИРНА, США в настоящее время являются одной из стран с самой высокой распространенностью COVID-19 в мире, где более 56 000 человек умерли от этой болезни.