Евразия снизила тарифы на 10 наименований иранского экспорта до нуля

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил список основных товаров, импортируемых в союз, чтобы минимизировать негативные экономические последствия распространения коронавируса и предотвратить дефицит этих товаров в государствах-членах ЕС.

При этом по словам чиновника, из-за увеличения спроса или краткосрочных дефицитов из-за текущей ситуации в государствах-членах импорт этих товаров был объявлен необходимым.

Он сказал, что этот шаг является хорошей возможностью для увеличения экспорта Ирана в Евразию и включает в себя тарифы на картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, перец, фруктовые соки, пшеницу, черное зерно, длиннозерный рис и детское питание, термометры и эндоскопические приборы.

Первоначальное соглашение Евразийского экономического союза было подписано между Россией, Белоруссией и Казахстаном 29 мая 2014 года, заменив Евразийский таможенный союз, а затем Армения и Кыргызстан присоединились к нему.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Порядка 50 стран выразили желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Государственной думе РФ.