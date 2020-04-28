Постпред РФ раскритиковал планы США по СВПД

«США теперь утверждают, что остаются участником СВПД и в силу этого имеют право по резолюции 2231 СБ ООН запустить механизм восстановления санкций ООН против Ирана. Тот факт, что США давно вышли из сделки и пытаются ее развалить, к делу, мол, не относится. Цинизм просто зашкаливает», - написал Ульянов в Twitter.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) два года назад по ложным причинам, призывая европейские страны не выполнять обязательства по ядерной сделке и оказывать давление на Иран, чтобы ввести новые санкции.

Около четырех месяцев назад европейская тройка (Франция, Германия и Великобритания) проигнорировала задержки в полном выполнении своих обязательств, пытаясь заставить Иран полностью выполнить свои обязательства, злоупотребляя механизм восстановления санкций ООН против Ирана.

Механизм восстановления санкций ООН против Ирана является последней частью механизма разрешения споров в рамках СВПД, который может восстановить предыдущие резолюции ООН, приостановленные в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН.