Любые провокационные действия в Персидском заливе получат решительный ответ

"Военное присутствие США в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе подрывает региональную безопасность, и любые незаконные и провокационные действия здесь получат решительный ответ", говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что присутствие американских военных в районе Персидского залива является дестабилизирующим фактором для региональной безопасности.

В Генштабе возложили ответственность на США и некоторых их союзников за то, что судоходство в этом районе перестало быть безопасным, подчеркнув при этом, что "кульминацией бед от США" стал 2019 год.

Иранские военные считают военное присутствие США и их союзников в регионе незаконным и призвали их избегать авантюр в водах у побережья Ирана.

В заявление также отмечается, что военное присутствие США и их союзников в регионе является незаконным, призвав их избегать авантюр в водах у побережья Ирана.

В заявлении также отмечается, что провокационные военные операции, боевые учения, стрельба, территориальные агрессии, неуместные инспекции судов, создание психологической незащищенности для рыбаков и торговцев, создание условий и свободы действий для торговцев людьми, загрязнение морской среды и создание угрозы для морской являются лишь частью рискованных и нетрадиционных международных действий ВМС США в регионе, которые иногда обостряются до такой степени, что происходит столкновение пограничников в армии и Корпуса стражей исламской революции с иностранными силами

Иранские военные считают, что единственная надежная альтернатива для установления мира и стабильности в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе — это вывод американских войск и их союзников в качестве основной причины нарушения мира, стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, в нем отмечается, что безопасность и стабильность в регионе Персидского залива могут обеспечить только сами страны региона.

В документе подчеркивается, что Исламская Республика никогда не инициировала и не станет инициировать конфликт в регионе, но всегда готова защищать свою территориальную целостность с жесткостью, и очевидно, что любое приключение и провокационные действия приведут к решительному ответу вооруженных сил Исламской Республики, последствия которой будут направлены на враждебные силы, такие как Соединенные Штаты.