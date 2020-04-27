27 апр. 2020 г., 22:13
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News Code: 83767341
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Рухани провел телефонный разговор с президентом Хорватии

Рухани провел телефонный разговор с президентом Хорватии

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел в понедельник телефонные переговоры с президентом Хорватии Зораном Милановичем. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента.


В ходе телефонного разговора, президенты Ирана и Хорватии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердив необходимость сотрудничества всех стран в области борьбы с коронавирусной инфекцией.
Рухани и Миланович выразили солидарность с жертвами коронавируса в Иране и Хорватии, и подчеркнули необходимость обмена опытом двух стран в борьбе с коронавирусом.
Президенты Ирана и Хорвати также призвали противодействовать односторонним действиям некоторых стран.
Иранский президент назвал незаконным и нечеловеческим выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года и возобновление санкций и политики максимального давления против Ирана. "Продолжение такого поведения является негуманным, и Иран ожидает, что европейские страны противодействуют действиям США", сказал он.
Миланович, в свою очередь, назвал усиление санкций США против Ирана в нынешней тяжелой ситуации неправильным и негуманным шагом.
 

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