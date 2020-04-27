Рухани провел телефонный разговор с президентом Хорватии



В ходе телефонного разговора, президенты Ирана и Хорватии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердив необходимость сотрудничества всех стран в области борьбы с коронавирусной инфекцией.

Рухани и Миланович выразили солидарность с жертвами коронавируса в Иране и Хорватии, и подчеркнули необходимость обмена опытом двух стран в борьбе с коронавирусом.

Президенты Ирана и Хорвати также призвали противодействовать односторонним действиям некоторых стран.

Иранский президент назвал незаконным и нечеловеческим выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае 2018 года и возобновление санкций и политики максимального давления против Ирана. "Продолжение такого поведения является негуманным, и Иран ожидает, что европейские страны противодействуют действиям США", сказал он.

Миланович, в свою очередь, назвал усиление санкций США против Ирана в нынешней тяжелой ситуации неправильным и негуманным шагом.

