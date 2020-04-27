27 апр. 2020 г., 21:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83767306
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Интервенционная политика США может подорвать стабильность в регионе

Интервенционная политика США может подорвать стабильность в регионе

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Интервенционная политика США может подорвать безопасность, мир и стабильность в зоне Персидского залива, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином,

"Иран придает особое значение обеспечению безопасности региона и морских путей, но к сожалению действия США могут подорвать стабильность зона Персидского залива", заявил Рухани, следует из сообщения на официальном сайте иранского президента.

Лидеры Ирана и Китая во время телефонных переговоров назвали партнерство Тегерана и Пекина стратегическим, отметив положительную динамику торгово-экономических отношений.

Стороны также призвали к дальнейшему укреплению двусторонних отношений, и реализации ранее достигнутых договоренностей между Ираном и КНР.

Стороны также обсудили меры по борьбе с пандемией коронавируса, подтвердив необходимость развития сотрудничества министерств здравоохранения двух стран для преодоления коронавирусной инфекции.

Президенты Ирана и КНР также призвали к расширению сотрудничества между двумя сторонами в рамках нового Шелкового пути и подчеркнули необходимость реализации совместных проектов в рамках проекта в Западной Азии.

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