Интервенционная политика США может подорвать стабильность в регионе

"Иран придает особое значение обеспечению безопасности региона и морских путей, но к сожалению действия США могут подорвать стабильность зона Персидского залива", заявил Рухани, следует из сообщения на официальном сайте иранского президента.

Лидеры Ирана и Китая во время телефонных переговоров назвали партнерство Тегерана и Пекина стратегическим, отметив положительную динамику торгово-экономических отношений.

Стороны также призвали к дальнейшему укреплению двусторонних отношений, и реализации ранее достигнутых договоренностей между Ираном и КНР.

Стороны также обсудили меры по борьбе с пандемией коронавируса, подтвердив необходимость развития сотрудничества министерств здравоохранения двух стран для преодоления коронавирусной инфекции.

Президенты Ирана и КНР также призвали к расширению сотрудничества между двумя сторонами в рамках нового Шелкового пути и подчеркнули необходимость реализации совместных проектов в рамках проекта в Западной Азии.