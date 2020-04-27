27 апр. 2020 г., 20:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83767257
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Иран впервые экспортирует тест-системы для диагностики коронавируса

Иран впервые экспортирует тест-системы для диагностики коронавируса

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Иран в ближайшее время начнет экспорт диагностических наборов нового типа коронавируса. Об этом заявил вице-президент по науке и технике Сорена Саттари.

"Мы договорились с Министерством здравоохранения о выдаче разрешения на экспорт серологических наборов для диагностики коронавируса. Таким образом мы в ближайшее время впервые будем экспортировать тест-системы", сказал Саттари на заседании с руководителями научно-технологических парков страны, в котором принял участие президент Хасан Рухани. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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