Иран впервые экспортирует тест-системы для диагностики коронавируса

"Мы договорились с Министерством здравоохранения о выдаче разрешения на экспорт серологических наборов для диагностики коронавируса. Таким образом мы в ближайшее время впервые будем экспортировать тест-системы", сказал Саттари на заседании с руководителями научно-технологических парков страны, в котором принял участие президент Хасан Рухани. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.