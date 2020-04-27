В Иране оценили доклад ОЗХО по атакам в Сирии в 2017 году

Комментируя первый доклад группы ОЗХО по расследованию и идентификации по атакам в Сирии в 2017 году, Мусави назвал его предвзятым, односторонним, независимым, не входящим в компетенцию и полномочия Организации по запрещению химического оружия.

"Исламская Республика Иран, будучи самой большой жертвой применения химического оружия в современную эпоху, осуждает применение химического оружия любой страной и в любом месте и при любых обстоятельствах", заявил он. "Доклад ОЗХО по Сирии и тип рассуждений и выводов этого доклада указывают на то, что доклад был составлен под внешним давлением, а источники, использованные в нем являются террористическими группировками и так называемыми гуманитарными организациями, включая белыми касками", указал Мусави.

В новом докладе ОЗХО возложила ответственность на сирийские власти за применение химического оружия в марте 2017 года. В документе утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за инциденты в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс, когда сирийскими истребителями Су-22 на него были сброшены авиабомбы, содержащие ядовитый газ зарин. В ответ постпредство РФ при ОЗХО заявило, что доклад составлен с изъянами и не вызывает доверия.