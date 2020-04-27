27 апр. 2020 г., 18:55
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В Иране оценили доклад ОЗХО по атакам в Сирии в 2017 году

В Иране оценили доклад ОЗХО по атакам в Сирии в 2017 году

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Выводы доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются предвзятыми, односторонними, независимым за пределами юрисдикции ОЗХО. Об этом заявил ИРНА официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Комментируя первый доклад группы ОЗХО по расследованию и идентификации по атакам в Сирии в 2017 году, Мусави назвал его предвзятым, односторонним, независимым, не входящим в компетенцию и полномочия Организации по запрещению химического оружия.

"Исламская Республика Иран, будучи самой большой жертвой применения химического оружия в современную эпоху, осуждает применение химического оружия любой страной и в любом месте и при любых обстоятельствах", заявил он. "Доклад ОЗХО по Сирии и тип рассуждений и выводов этого доклада указывают на то, что доклад был составлен под внешним давлением, а источники, использованные в нем являются террористическими группировками и так называемыми гуманитарными организациями, включая белыми касками", указал Мусави.

В новом докладе ОЗХО возложила ответственность на сирийские власти за применение химического оружия в марте 2017 года. В документе утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за инциденты в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс, когда сирийскими истребителями Су-22 на него были сброшены авиабомбы, содержащие ядовитый газ зарин. В ответ постпредство РФ при ОЗХО заявило, что доклад составлен с изъянами и не вызывает доверия.

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