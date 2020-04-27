27 апр. 2020 г., 18:17
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News Code: 83767163
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Зариф прокомментировал планы США по продлению оружейного эмбарго

Зариф прокомментировал планы США по продлению оружейного эмбарго

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Госсекретарь США Майкл Помпео после провала политики максимального давления, хочет быть участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого вышел президент США Дональд Трамп в мае 2018 года, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Два года назад Помпео и его босс объявили о "прекращении участия США" в СВПД, мечтая о том, что их "максимальное давление" поставит Иран на колени. Учитывая полный провал этой политики, он теперь хочет быть участником СВПД. Перестаньте мечтать: народ Ирана всегда решает свою судьбу", написал Зариф в Twitter, комментируя появившуюся в New York Times статьи о том, что США прорабатывают план, согласно которому смогут воспользоваться положением из СВПД для продления эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновления более жестких санкций.

Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому США смогут воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой Трамп формально вышел в 2018 году.

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