Зариф прокомментировал планы США по продлению оружейного эмбарго

"Два года назад Помпео и его босс объявили о "прекращении участия США" в СВПД, мечтая о том, что их "максимальное давление" поставит Иран на колени. Учитывая полный провал этой политики, он теперь хочет быть участником СВПД. Перестаньте мечтать: народ Ирана всегда решает свою судьбу", написал Зариф в Twitter, комментируя появившуюся в New York Times статьи о том, что США прорабатывают план, согласно которому смогут воспользоваться положением из СВПД для продления эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновления более жестких санкций.

Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому США смогут воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой Трамп формально вышел в 2018 году.