Иранские ученые разработали прибор для ранней диагностики рака

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Глава Государственной торговой корпорации Ирана Амир Талеби сказал, что несмотря на санкции, в прошлом году было заключено в общей сложности около 115 международных контрактов на закупку более пяти миллионов тонн основных товаров.