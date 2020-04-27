Иранские ученые разработали прибор для ранней диагностики рака

"Ошибочный диагноз или поздняя диагностика рака привела к росту смертности среди па пациентов. Цель этого исследования — предоставить простой, чувствительный, точный и недорогой способ определения активности фермента теломеразы в качестве предпочтительного индикатора рака", считают исследователи.
"Раннее выявление рака существенно повышает шансы на успешное лечение. Этот датчик поможет нам точно определить наличие и состояние раковых образований на ранней стадии", заявила руководитель проекта Элахе Каземи Рахматабади.
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