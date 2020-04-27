Более 1 млн. иностранных туристов пересекали границу Биле-Савар на провинции Ардебиль

Он отметил, что больше всего, граждане Азербайджанской Республики и некоторые граждане Россиии и Грузии пересекали границу «Биле-Савар».

По его словам, пассажиры в целях развития торговых отношений и медицинского туризма посещают Иран.

Он также заявил о снижении числа пассажиров на 2% в прошлом году по сравнению с аналогичным периодом из-за распространения коронавируса и закрытия границы в последний месяц года.

Тагави сообщил, что пограничный переход «Биле-Савар» в настоящее время работает круглосуточно.

