Более 1 млн. иностранных туристов пересекали границу Биле-Савар на провинции Ардебиль

Он отметил, что больше всего, граждане Азербайджанской Республики и некоторые граждане Россиии и Грузии пересекали границу «Биле-Савар».
По его словам, пассажиры в целях развития торговых отношений и медицинского туризма посещают Иран.
Он также заявил о снижении числа пассажиров на 2% в прошлом году по сравнению с аналогичным периодом из-за распространения коронавируса и закрытия границы в последний месяц года.
Тагави сообщил, что пограничный переход «Биле-Савар» в настоящее время работает круглосуточно.
Ардебиль, 27 апреля, ИРНА – Более 1 млн. 423 тыс. человек пересекали пограничный переход «Биле-Савар» в иранском 1398 году (с 21 марта 2019 г. до 20 марта 2020 г.). Об этом сообщил гендиректор таможни провинции Ардебиль Парвиз Тагави.
Он отметил, что больше всего, граждане Азербайджанской Республики и некоторые граждане Россиии и Грузии пересекали границу «Биле-Савар».
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