Главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию вокруг расследования крушения украинского самолета

"Главы МИД Ирана и Украины в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, борьбу с пандемией коронавируса, а также последние события, связанные с расследованием крушения украинского самолета", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Украины Мохаммад Джавад Зариф и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события, связанные с расследованием крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба иранского МИД.
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