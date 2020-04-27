27 апр. 2020 г., 14:29
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News Code: 83766847
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В Иране число жертв коронавируса достигло 5806

В Иране число жертв коронавируса достигло 5806

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 91472, летальных исходов — на 5806, зафиксированы 70933 случая выздоровления. Об этом сообщил в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлен 991 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 91472 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 96 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5806 человек.

"3011 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 70933 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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