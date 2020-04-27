27 апр. 2020 г., 14:24
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News Code: 83766832
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Экспорт горячебрикетированного железа из Ирана увеличился на 77%

Экспорт горячебрикетированного железа из Ирана увеличился на 77%

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Экспрот горячебрикетированного железа из Ирана в прошлом году (1398-й иранский календарный год, закончился 20 марта 2020 года) увеличился на 77%, составив 942 тыс. тонн.


"За прошедший год экспорт горячебрикетированного железа (HBI) из Ирана вырос на 77% — 942 тыс. тонн против 533 тыс. тонн в 1397 году (закончился 20 марта 2019 года)", следует из отчета ассоциации производителей стали.
"Кроме того, производство HBI в Иране выросло почти на 6% в годовом исчислении, достигнув отметки в 27,907 млн тонн против 26,359 млн тонн в 1397 году", следует из отчета ассоциации.
Ранее World Steel Association сообщила, что Иран в марте 2020 года произвел 2,8 млн тонн стали, увеличив выпуск на 14,1%.

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