Экспорт горячебрикетированного железа из Ирана увеличился на 77%



"За прошедший год экспорт горячебрикетированного железа (HBI) из Ирана вырос на 77% — 942 тыс. тонн против 533 тыс. тонн в 1397 году (закончился 20 марта 2019 года)", следует из отчета ассоциации производителей стали.

"Кроме того, производство HBI в Иране выросло почти на 6% в годовом исчислении, достигнув отметки в 27,907 млн тонн против 26,359 млн тонн в 1397 году", следует из отчета ассоциации.

Ранее World Steel Association сообщила, что Иран в марте 2020 года произвел 2,8 млн тонн стали, увеличив выпуск на 14,1%.