"За прошедший год экспорт горячебрикетированного железа (HBI) из Ирана вырос на 77% — 942 тыс. тонн против 533 тыс. тонн в 1397 году (закончился 20 марта 2019 года)", следует из отчета ассоциации производителей стали.
"Кроме того, производство HBI в Иране выросло почти на 6% в годовом исчислении, достигнув отметки в 27,907 млн тонн против 26,359 млн тонн в 1397 году", следует из отчета ассоциации.
Ранее World Steel Association сообщила, что Иран в марте 2020 года произвел 2,8 млн тонн стали, увеличив выпуск на 14,1%.
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Экспрот горячебрикетированного железа из Ирана в прошлом году (1398-й иранский календарный год, закончился 20 марта 2020 года) увеличился на 77%, составив 942 тыс. тонн.
-
Зариф прокомментировал планы США по продлению оружейного эмбарго
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Госсекретарь США Майкл Помпео после провала политики максимального…
-
Иранские ученые разработали прибор для ранней диагностики рака
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Ученые из иранского технологического университета имени Шарифа разработал…
-
Более 1 млн. иностранных туристов пересекали границу Биле-Савар на провинции Ардебиль
Ардебиль, 27 апреля, ИРНА – Более 1 млн. 423 тыс. человек пересекали пограничный переход «Биле-Савар…
-
Главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию вокруг расследования крушения украинского самолета
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Украины Мохаммад Джавад Зариф и…
-
В Иране число жертв коронавируса достигло 5806
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 91472,…
-
Экспорт горячебрикетированного железа из Ирана увеличился на 77%
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Экспрот горячебрикетированного железа из Ирана в прошлом году (1398-й…
-
Рухани: санкции США против Ирана противоречат основным правам человека
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил что антииранские санкции США,…
-
Посольство Ирана в Москве еще раз призывает студентов вернуться на родину из-за коронавируса
Москва, 27 апреля. ИРНА — Посольство Ирана в Москве опять рекомендует находящимся в России…
-
Ульянов назвал позицию США в отношении Ирана лицемерной
Москва, 27 апреля, ИРНА – Утверждения американских властей о нарушении резолюции 2231 СБ ООН…
-
Весна в садах Ошнавиех
В садах города Ошнавиех на западе Ирана наступила настоящая весна.
Your Comment