Рухани: санкции США против Ирана противоречат основным правам человека

"Нелегальные ограничительные меры в условиях, когда вес мир борется с распространением коронавируса может быть опасным", заявил Рухани во время телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщается на официальном сайте иранского президента.

Президенты Ирана и Индонезии обсудили меры двух стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, подтвердив необходимость развития сотрудничества между странами в области обмена опытом борьбы с пандемией.

"Иран достиг больших успехов в области создания тест-систем для диагностики коронавируса, аппаратов искусственной вентиляции лёгких с коронавирусом, КТ-аппаратов и масок N95", сказал Рухани, заявив, что Иран готов поделиться с Индонезией опытом борьбы с пандемией COVID-19.

Президент Индонезии, в свою очередь, отметил успехи Ирана в борьбе с пандемией коронавируса.