Посольство Ирана в Москве еще раз призывает студентов вернуться на родину из-за коронавируса

Из-за распространением коронавируса в России, посольство Ирана в Москве выражает беспокойство в связи с распространением болезни в студенческих общежитиях и призывает иранских студентов вернуться на родину.
«В связи с растущим числом людей, зараженных коронавирусом, в разных странах, в том числе в Российской Федерации, нет перспективы решения этой проблемы в краткосрочном периоде», говорится в заявлении.
Ранее, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призывает россиян не планировать на текущий год зарубежные поездки в связи с неопределенностью дальнейшего развития пандемии коронавируса. По ее словам, Россия и другие государства еще нескоро полностью откроют границы для иностранцев.
Карантин, продленный Владимиром Путиным до конца апреля, заканчивается в этой неделе. Власти осторожно говорят о том, будет ли режим самоизоляции продлеваться. Об этом должен объявить президент Путин сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.
По последним данным, общее число зараженных по России превысило 87 тыс. человек в 83 регионах, 7346 выздоровели, 794 стали жертвами заболевания.
Москва, 27 апреля. ИРНА — Посольство Ирана в Москве опять рекомендует находящимся в России иранским студентам вернуться на родину из-за коронавируса, следует из заявления ведомства.
Из-за распространением коронавируса в России, посольство Ирана в Москве выражает беспокойство в связи с распространением болезни в студенческих общежитиях и призывает иранских студентов вернуться на родину.
-
Зариф прокомментировал планы США по продлению оружейного эмбарго
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Госсекретарь США Майкл Помпео после провала политики максимального…
-
Иранские ученые разработали прибор для ранней диагностики рака
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Ученые из иранского технологического университета имени Шарифа разработал…
-
Более 1 млн. иностранных туристов пересекали границу Биле-Савар на провинции Ардебиль
Ардебиль, 27 апреля, ИРНА – Более 1 млн. 423 тыс. человек пересекали пограничный переход «Биле-Савар…
-
Главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию вокруг расследования крушения украинского самолета
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Украины Мохаммад Джавад Зариф и…
-
В Иране число жертв коронавируса достигло 5806
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 91472,…
-
Экспорт горячебрикетированного железа из Ирана увеличился на 77%
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Экспрот горячебрикетированного железа из Ирана в прошлом году (1398-й…
-
Рухани: санкции США против Ирана противоречат основным правам человека
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил что антииранские санкции США,…
-
Посольство Ирана в Москве еще раз призывает студентов вернуться на родину из-за коронавируса
Москва, 27 апреля. ИРНА — Посольство Ирана в Москве опять рекомендует находящимся в России…
-
Ульянов назвал позицию США в отношении Ирана лицемерной
Москва, 27 апреля, ИРНА – Утверждения американских властей о нарушении резолюции 2231 СБ ООН…
-
Весна в садах Ошнавиех
В садах города Ошнавиех на западе Ирана наступила настоящая весна.
Your Comment