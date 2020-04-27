Посольство Ирана в Москве еще раз призывает студентов вернуться на родину из-за коронавируса

Из-за распространением коронавируса в России, посольство Ирана в Москве выражает беспокойство в связи с распространением болезни в студенческих общежитиях и призывает иранских студентов вернуться на родину.

«В связи с растущим числом людей, зараженных коронавирусом, в разных странах, в том числе в Российской Федерации, нет перспективы решения этой проблемы в краткосрочном периоде», говорится в заявлении.

Ранее, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призывает россиян не планировать на текущий год зарубежные поездки в связи с неопределенностью дальнейшего развития пандемии коронавируса. По ее словам, Россия и другие государства еще нескоро полностью откроют границы для иностранцев.

Карантин, продленный Владимиром Путиным до конца апреля, заканчивается в этой неделе. Власти осторожно говорят о том, будет ли режим самоизоляции продлеваться. Об этом должен объявить президент Путин сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

По последним данным, общее число зараженных по России превысило 87 тыс. человек в 83 регионах, 7346 выздоровели, 794 стали жертвами заболевания.