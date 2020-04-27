27 апр. 2020 г., 10:44
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News Code: 83766320
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Гору Маттерхорн в Швейцарии окрасили в цвета иранского флага

Гору Маттерхорн в Швейцарии окрасили в цвета иранского флага

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — гору Маттерхорн в Швейцарии, являющаяся одной из самых известных альпийских вершин подсветили цветами иранского флага в знак солидарности в борьбе с коронавирусом.

Размер масштабной иллюминации, созданной художником по свету Джерри Хофштеттером, составил более одной тысячи квадратных метров, сообщает посольство Швейцарии в Тегеране.

"Мы хотели дать людям надежду и чувство единства. Так мы демонстрируем солидарность со всеми, кто пострадал от пандемии, и благодарим всех, кто помогает преодолеть этот кризис", говорится в сообщении дипмиссии.

По последним данным на 26 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 90481, летальных исходов — на 5710, зафиксированы 69657 случаев выздоровления.

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