27 апр. 2020 г., 10:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83766287
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Американский журналист: США заблокировали 90% закупок медицинского оборудования Ирана

Американский журналист: США заблокировали 90% закупок медицинского оборудования Ирана

Нью-Йорк, 27 апреля. ИРНА — Журналист из США Рик Стерлинг назвал ложными утверждения американских властей о том, что санкции не затрагивают гуманитарную помощь и медицинские поставки в Иран, заявив, что Вашингтон заблокировал 90% закупок медицинского оборудования Ирана.

"Нет сомнений в том, что санкции против Ирана ограничивают поставки медицинского оборудования в страну. Управление по контролю за иностранными активами Минфин США, согласно сообщениям, заблокировало 90% закупок медицинского оборудования Ирана", сказал журналист в интервью ИРНА.

"Мы столкнулись с экономической войной, которая угрожает суверенитету наций и нарушает Устав ООН. Издевательства Соединенных Штатов становятся все более и более публичными. В текущей трудной ситуации из-за коронавируса США пытаются использовать пандемию для вмешательства и свержения правительств других стран", резюмировал он.

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