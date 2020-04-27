Американский журналист: США заблокировали 90% закупок медицинского оборудования Ирана

"Нет сомнений в том, что санкции против Ирана ограничивают поставки медицинского оборудования в страну. Управление по контролю за иностранными активами Минфин США, согласно сообщениям, заблокировало 90% закупок медицинского оборудования Ирана", сказал журналист в интервью ИРНА.

"Мы столкнулись с экономической войной, которая угрожает суверенитету наций и нарушает Устав ООН. Издевательства Соединенных Штатов становятся все более и более публичными. В текущей трудной ситуации из-за коронавируса США пытаются использовать пандемию для вмешательства и свержения правительств других стран", резюмировал он.