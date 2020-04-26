Избыточное производство предметов медицинского назначения будут экспортироваться

Как отметил министр, обеспечение необходимыми предметами для борьбы с коронавирусом было в повестке дня с первого дня запроса Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования.

«За этот период производство дезинфицирующих средств увеличилось в восемь раз, и планируется ежедневное производство 200 тыс. масок, а сегодня общее производство в старне составляет около 6 миллионов масок», - сказал он.

«Процесс производства тестов также уместен в стране, и, если производство продолжает увеличиваться и потребности страны удовлетворяются, экспорт может быть осуществлен и в этом секторе», - добавил он.