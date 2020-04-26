27 апр. 2020 г., 00:14
Journalist ID: 2388
News Code: 83765988
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Избыточное производство предметов медицинского назначения будут экспортироваться

Избыточное производство предметов медицинского назначения будут экспортироваться

Тегеран, 27 апреля, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Реза Рахмани, говоря об увеличении количества медицинских изделий, связанных с коронавирусом, в стране и наличия избыточного производства в некоторых пунктах, сообщил об экспорте этих продуктов.

Как отметил министр, обеспечение необходимыми предметами для борьбы с коронавирусом было в повестке дня с первого дня запроса Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования.

«За этот период производство дезинфицирующих средств увеличилось в восемь раз, и планируется ежедневное производство 200 тыс. масок, а сегодня общее производство в старне составляет около 6 миллионов масок», - сказал он.

«Процесс производства тестов также уместен в стране, и, если производство продолжает увеличиваться и потребности страны удовлетворяются, экспорт может быть осуществлен и в этом секторе», - добавил он.

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