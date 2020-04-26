Экспорт стальных слитков из Ирана вырос на 26 процентов

Общий объем экспорта стальных слитков в 2018 году составил 5 млн. 493 тыс. тонн.

Также в экспорте слитков доля заготовки в прошлом году составила 4 млн. 836 тыс. тонн, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, в сфере слябов с показателем 2,72 млн. тонн экспорта по сравнению с 2018 годом был достигнут рост на 31%.

Анализ соответствующих таблиц показывает, что в 2019 году было экспортировано 3 млн. 455 тыс. тонн стальной продукции, что на 16% больше по сравнению с 2018 годом.